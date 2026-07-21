Drimmelen geeft vergunning voor wijziging veehouderij in Made

Burgemeester en wethouders van Drimmelen hebben een omgevingsvergunning verleend aan Brenders Landbouw V.O.F. in Made. Het gaat om een wijziging van de veehouderij op de locatie aan de Witteweg.

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Het besluit om de vergunning te verlenen is op 17 juli 2026 verzonden. Brenders Landbouw V.O.F. had de aanvraag op 1 april 2026 ingediend. De wijziging betreft een milieubelastende activiteit binnen de veehouderij.

De locatie waar de verandering plaatsvindt, is aan de Witteweg 20 in Made. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00010973. Het besluit is digitaal te bekijken via het publicatieblad op officiëlebekendmakingen.nl.