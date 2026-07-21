Vergunning aangevraagd voor tijdelijke containerunits in Deursen-Dennenburg

Burgemeester en wethouders van Deursen-Dennenburg hebben een aanvraag ontvangen om de vergunning voor tijdelijke containerunits te verlengen.

Gevonden voor jou

Op 13 juli 2026 is een aanvraag binnengekomen voor het verlengen van een vergunning voor tijdelijke containerunits op de locatie De Rijt 2 A in Deursen-Dennenburg. De aanvraag heeft kenmerk CLZ-00025179.

Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend. Burgemeester en wethouders behandelen het verzoek en nemen hierover een besluit. Geïnteresseerden kunnen de stukken inzien na het maken van een afspraak bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.