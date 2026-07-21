Oss trekt vergunning voor gevaarlijke opslag Waalkade 13 in

De gemeente Oss heeft een vergunning ingetrokken voor de opslag van gevaarlijke stoffen aan de Waalkade 13. Het bedrijf had hierom gevraagd, zo blijkt uit het besluit van 17 juli.

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Het gaat om de opslag van meer dan 10.000 kilogram chemicaliën in loods A en onder overkapping H. Deze stoffen vallen onder de ADR-klasse 8 en 9, waarbij de laatste niet als milieugevaarlijk wordt beschouwd.

Het besluit is tot en met 1 september in te zien. De vergunning was oorspronkelijk bedoeld voor het opslaan van gevaarlijke goederen op deze locatie in Oss.