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Opslag van propaan gemeld in Veghel

Vandaag om 09:45

In Veghel is een melding gedaan voor het opslaan van propaan in een opslagtank.

Gevonden voor jou

Het gaat om een locatie nabij Houtwal 4D, op kadastraal perceel sectie N, nummer 3383. De melding is op 13 juni 2026 ontvangen door de gemeente Meierijstad.

Het opslaan van propaan valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tegen deze melding kunnen geen bezwaren worden ingediend.

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