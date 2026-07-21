Vergunningsaanvraag voor onthulling plaquette in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor de onthulling van een plaquette op 13 september in Veghel.

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Op 17 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag binnengekregen voor een vergunning om een evenement te organiseren. Het gaat om de onthulling van een plaquette op de locatie De Amert, Veghel.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig zijn. Het zaaknummer van deze aanvraag is VEV-2026-3499.