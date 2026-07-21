Mobiel puinbreken gemeld in Tilburg

In Tilburg is een melding gedaan voor mobiel puinbreken op Oudenstaart 1. Het gaat om het verwerken van bouw- en slooppuin tot granulaat met een mobiele puinbreker.

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De melding is op 14 juli 2026 ingediend en op 17 juli afgehandeld. Het werk mag plaatsvinden tussen week 33 en week 45 van dit jaar, voor maximaal vijf werkdagen.

Bij mobiel puinbreken wordt bouw- en slooppuin op locatie fijngemaakt tot granulaat, een materiaal dat opnieuw gebruikt kan worden. De locatie van deze activiteit is Oudenstaart 1 in Tilburg.