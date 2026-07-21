Kapvergunning Paulusdal Valkenswaard ingetrokken

De gemeente Valkenswaard heeft besloten de kapvergunning voor Paulusdal 8 in te trekken. Dit besluit is op 17 juli 2026 genomen en geregistreerd onder zaaknummer 505457.

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De kapvergunning op het adres Paulusdal 8 in Valkenswaard is ingetrokken. Dit besluit, dat op 17 juli 2026 werd genomen, heeft betrekking op een eerder verleende vergunning. Het zaaknummer dat bij deze intrekking hoort is 505457.

De gemeente Valkenswaard biedt de mogelijkheid om de stukken in te zien op het gemeentehuis. Dit kan gedurende zes weken, vanaf maandag 20 juli 2026. Tijdens deze periode kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen het besluit.