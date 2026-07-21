Terrasoverkapping in Gilze vergunningvrij

Een terrasoverkapping aan de Reitstraat in Gilze kan zonder vergunning worden gebouwd.

Gevonden voor jou

De gemeente Gilze en Rijen heeft besloten dat er geen omgevingsvergunning nodig is voor het plaatsen van een terrasoverkapping aan de achtergevel van een woning aan de Reitstraat. Dit besluit werd verzonden met nummer 1147884.

De aanvrager mag de overkapping dus realiseren zonder verdere formele procedures. Het gaat hierbij om een constructie aan de achterzijde van de woning. Voor meer informatie over het besluit kan contact worden opgenomen met de gemeente Gilze en Rijen.