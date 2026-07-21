Vergunning verleend voor verlenging hekwerk in Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het verlengen van een bestaand hekwerk aan de Spoorlaan Noord 17 in Rijen.

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Het besluit is op 17 juli 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen. Het gaat om het plaatsen van een hekwerk als uitbreiding van een bestaand hek aan de Spoorlaan Noord 17.

Met het verlenen van deze vergunning is de aanvraag officieel goedgekeurd. Het adres ligt in Rijen, een kern binnen de gemeente Gilze en Rijen.