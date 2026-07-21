Beslistermijn omgevingsvergunning in Gilze verlengd

De gemeente Gilze en Rijen heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Burgemeester van Poppelstraat met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor het uitbreiden van het hoofdgebouw op het adres Burgemeester van Poppelstraat 5 in Gilze. Burgemeester en wethouders besloten op 9 juli 2026 om de wettelijke termijn te verlengen. De nieuwe termijn biedt meer tijd om het verzoek zorgvuldig te beoordelen.

De verlenging van de termijn geldt voor een periode van zes weken. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar worden gemaakt.