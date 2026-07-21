Wijziging milieubelastende activiteiten bij milieustraat Rijen

De milieustraat aan de Parallelweg in Rijen heeft een aanvraag ingediend om milieubelastende activiteiten te wijzigen.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft op 14 juli een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van milieubelastende activiteiten bij de milieustraat aan de Parallelweg 34 en 36 in Rijen. Het gaat om een omgevingsvergunning die nodig is voor deze wijzigingen.

De aanvraag heeft een informatief karakter en er is nog geen besluit genomen. Zodra er een besluit is, zal dit worden gepubliceerd. Pas daarna kunnen eventuele bezwaren of opmerkingen worden ingediend.