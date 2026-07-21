Omgevingsvergunning verleend voor kruispunt in Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend om het kruispunt Julianastraat-Ericssonstraat in Rijen aan te passen. Het besluit is op 17 juli verzonden.

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Het kruispunt Julianastraat-Ericssonstraat in Rijen wordt aangepast. Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen hebben hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Het besluit is genomen op basis van een aanvraag die betrekking heeft op het adres Julianastraat 34 en Ericssonstraat 2 in Rijen.

Het besluit is op 17 juli 2026 verzonden. Hiermee wordt een stap gezet richting de uitvoering van de geplande werkzaamheden aan het kruispunt. Meer informatie over het besluit is beschikbaar via het klantcontactcentrum van de gemeente.