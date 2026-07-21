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Vergunning verleend voor vrijstaande woning in Gilze
Vandaag om 10:11
Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben een vergunning verleend voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Rielsebaan 1A in Gilze.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is goedgekeurd en het besluit is op maandag 17 juli 2026 verzonden. Het gaat om de bouw van een vrijstaande woning op kavel B van Wendel-Zuid, gelegen aan de Rielsebaan 1A in Gilze.
Het besluit betekent dat de bouwplannen nu officieel doorgang kunnen vinden. Het adres maakt deel uit van een ontwikkelingsgebied in Gilze waar meerdere kavels beschikbaar zijn.
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