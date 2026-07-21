Vergunning verleend voor aanleg inrit in Cuijk

Het college van Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor een inrit bij Meelbes 9 in Cuijk. Het besluit is genomen op 16 juli 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het aanleggen of aanpassen van een uitweg op het adres Meelbes 9, 5432LJ Cuijk. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00004362. Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanvraag goedgekeurd.

Het besluit is onderdeel van een procedure waarbij omwonenden en andere betrokkenen bezwaar kunnen maken. Dit kan tot en met 27 augustus 2026.