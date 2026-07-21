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Vergunningsaanvraag voor wijziging zuidgevel in Cuijk

Vandaag om 10:21

Het college van Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van de zuidgevel van een pand aan De Hork 42 in Cuijk. De aanvraag is ingediend op 17 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een bouwactiviteit waarbij de zuidgevel van het pand wordt gewijzigd. Het adres van de locatie is De Hork 42, 5431NS Cuijk. De aanvraag heeft zaaknummer Z2026-00004774.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, maar deze termijn kan worden verlengd tot maximaal veertien weken. Tegen ingediende aanvragen of een eventuele verlenging van de termijn kan geen bezwaar worden gemaakt.

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