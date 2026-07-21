Vergunning Splinter Spektakel in Eindhoven verleend

Het Splinter Spektakel in Eindhoven heeft groen licht gekregen. De vergunning voor het evenement op 18 augustus 2026 is verleend door de gemeente.

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De vergunning is goedgekeurd op 18 juli 2026. Het Splinter Spektakel wordt gehouden aan de Rode Kruislaan 2 in Eindhoven. Het evenement is aangemerkt als een A-evenement, wat betekent dat het een kleinschalig evenement betreft met beperkte risico’s.

Organisatoren kunnen nu beginnen met de voorbereidingen. Het Splinter Spektakel vindt plaats op dinsdag 18 augustus 2026 en zal op de genoemde locatie plaatsvinden.