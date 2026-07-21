Tijdelijk cameratoezicht in Boekel na incidenten

De burgemeester van Boekel heeft besloten tot tijdelijk cameratoezicht in delen van de Bergstraat, Runstraat en Heesterbosch. Dit gebeurt na enkele incidenten in het gebied en is bedoeld om de openbare orde te handhaven en de veiligheid te vergroten.

Gevonden voor jou

Het cameratoezicht in Boekel zal drie maanden duren. De maatregel wordt beëindigd zodra deze niet meer noodzakelijk is om de openbare orde te waarborgen. Het besluit is genomen op basis van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente.

De getroffen gebieden, waaronder delen van de Bergstraat, Runstraat en Heesterbosch, worden duidelijk aangegeven met borden. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat mensen ongemerkt in het toezichtgebied komen.

Incidenten aanleiding

Volgens de gemeente zijn enkele recente incidenten de aanleiding voor het instellen van het cameratoezicht. De camera’s moeten bijdragen aan een veiligere openbare ruimte en de rust in het gebied herstellen.

Inwoners en bezoekers worden gevraagd om begrip te hebben voor deze tijdelijke maatregel. De gemeente benadrukt dat het toezicht uitsluitend gericht is op het waarborgen van de veiligheid.