Onderzoek naar energiehub in Asten biedt kansen

Een onderzoek naar een energiehub in Asten heeft veelbelovende inzichten opgeleverd. Lokale ondernemers zien kansen om hun energieverbruik slimmer te organiseren en samen te werken. Drie bedrijven willen nu een gezamenlijke energiehub ontwikkelen. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door een provinciale subsidie.

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De gemeente Asten werkt sinds 2023 samen met ondernemers om de gevolgen van netcongestie, een beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet, beter in kaart te brengen. In 2024 werd een koplopersgroep gevormd, die leidde tot een onderzoek naar duurzame energieoplossingen. Hieruit bleek dat bedrijven winst kunnen behalen door energie achter de meter slimmer te gebruiken. Voor grotere verbruikers biedt dit echter onvoldoende zekerheid voor toekomstige groei.

Ondernemers in Asten staan daarnaast voor een grote verduurzamingsopgave, zoals de overstap van aardgas naar elektrische systemen en de elektrificatie van bedrijfswagens. Hierdoor is netcongestie een actuele uitdaging geworden die de ontwikkeling en continuïteit van bedrijven beïnvloedt.

Belemmeringen en oplossingen

Het onderzoek toonde aan dat sommige voor de hand liggende oplossingen in de praktijk niet haalbaar zijn door regelgeving. Zo is het niet toegestaan om transportcapaciteit tussen aansluitingen over te dragen of elektriciteit rechtstreeks te delen via een eigen kabel. Een mogelijke oplossing bleek de ontwikkeling van een energiehub, waarbij bedrijven hun aansluitingen combineren en hun verbruik op elkaar afstemmen.

Hoewel dit perspectief biedt, is het realiseren van zo’n hub technisch en organisatorisch complex. Er is diepgaand inzicht nodig in het energieverbruik van individuele bedrijven en hun aansluiting op het net. Daarnaast zijn er afspraken nodig over risico’s, financiën en aansprakelijkheden.

Provinciale steun

Om deze uitdagingen aan te pakken, vroeg de gemeente Asten in 2025 subsidie aan bij de provincie Noord-Brabant. Dit stelde adviesbureau Ovidius, geleid door Hans van de Mortel, in staat om bedrijfsbezoeken en gesprekken te organiseren en een gedegen analyse op te stellen. Tijdens bijeenkomsten in december en april werden de problemen en mogelijke oplossingen besproken.

Drie toonaangevende bedrijven hebben inmiddels besloten samen een energiehub te ontwikkelen. Ook wordt een samenwerking onderzocht waarbij twee bedrijven energie delen om de toekomst van één van hen te waarborgen. De provincie heeft geen aanvullende subsidies beschikbaar gesteld voor verdere uitwerking.

Belangrijke inzichten

Hoewel een gezamenlijke energiehub niet voor alle bedrijven haalbaar is, wordt het onderzoek als succesvol beschouwd. Het biedt waardevolle inzichten voor ondernemers, de gemeente Asten, de provincie, netbeheerder Enexis en de Autoriteit Consument & Markt. De betrokken bedrijven zetten nu zelf de volgende stappen richting een toekomstbestendige energievoorziening.