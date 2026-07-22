Vught start proef met openbare laadpalen

Vanaf 1 augustus plaatst de gemeente Vught laadpalen voor elektrische auto’s zonder verkeersbesluit. De parkeerplekken bij deze palen blijven toegankelijk voor alle voertuigen.

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In samenwerking met energieleverancier Vattenfall worden op tien locaties nieuwe laadpalen geplaatst. Vier van deze plekken bevinden zich in Helvoirt, de overige zes in Vught. Het doel van de proef is om te onderzoeken of laadpalen goed functioneren wanneer de bijbehorende parkeerplaatsen niet exclusief voor elektrische auto’s worden gereserveerd.

Het aantal elektrische auto’s neemt toe, terwijl de beschikbare ruimte in de openbare ruimte beperkt is. De gemeente wil met deze aanpak meer flexibiliteit bieden aan inwoners die gebruikmaken van openbare laadvoorzieningen. Bij deze nieuwe laadpalen mogen ook auto’s zonder stekker parkeren, wat kan betekenen dat laadplekken soms bezet zijn door voertuigen die niet opladen.

Geen officiële verkeersborden

Om de proef te markeren, worden geen officiële verkeersborden geplaatst. In plaats daarvan gebruikt de gemeente groene borden of stoeptegels met informatieve aanduidingen. Deze markeringen hebben geen juridische status en dienen uitsluitend ter informatie.

De proef loopt tot en met juli 2027. Gedurende deze periode wordt bijgehouden hoe de laadpalen worden gebruikt en hoe inwoners de proef ervaren. De gemeente verzamelt feedback via de BuitenBeter-app onder het kopje ‘Laadpalen’.