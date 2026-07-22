Vergunningsaanvraag voor doorbreken draagmuur in Rijen

Burgemeester en Wethouders van Gilze en Rijen hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het doorbreken van een draagmuur aan de Heemskerkstraat in Rijen.

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Op 17 juli 2026 is bij de gemeente Gilze en Rijen een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om werkzaamheden aan een woning aan de Heemskerkstraat 19 in Rijen, waarbij een draagmuur doorbroken zal worden.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 1186171. De gemeente benadrukt dat dit een informatieve publicatie betreft. Eventuele bezwaren of opmerkingen kunnen pas worden ingediend zodra er een besluit is genomen over de aanvraag.