Vergunningsaanvraag in Vlijmen ingetrokken

Een aanvraag voor het verhogen van een erfafscheiding in Vlijmen is ingetrokken.

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De gemeente Heusden heeft bevestigd dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de Kees Klerxstraat 123 in Vlijmen niet doorgaat. Het ging om een verzoek om de erfafscheiding aan de zijkant van de woning te verhogen.

De aanvraag was oorspronkelijk gepubliceerd op 1 juli 2026. De aanvrager heeft besloten het verzoek zelf in te trekken. Het is niet bekend waarom de aanvraag is teruggenomen.