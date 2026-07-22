Horeca Kermis Loën krijgt vergunning voor augustus

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de Horeca Kermis Loën. Het evenement vindt plaats van 14 tot en met 18 augustus 2026 bij Brink 14, deels op de parkeerplaats Oktoberplein.

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De vergunning voor de Horeca Kermis is op 17 juli 2026 goedgekeurd door de gemeente Land van Cuijk. Het evenement zal plaatsvinden op het bestaande terras van Brink 14 en deels op de parkeerplaats van het Oktoberplein.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00003073 en maakt het mogelijk om van 14 tot en met 18 augustus 2026 activiteiten te organiseren op deze locatie. De kermis biedt ruimte aan horeca en entertainment.