Beslistermijn verlengd voor woninguitbreiding Wielewaallaan in Boekel

De gemeente Boekel heeft de beslistermijn voor een woninguitbreiding aan de Wielewaallaan 19 met zes weken verlengd. De aanvraag werd op 4 maart ingediend en de verlenging is op 20 juli aangekondigd. Dit extra tijdsbestek is nodig voor een grondige inhoudelijke beoordeling.

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De woning aan de Wielewaallaan 19 in Boekel staat centraal in een aanvraag voor uitbreiding. De gemeente heeft aangegeven dat meer tijd nodig is om de aanvraag goed te beoordelen. Hierdoor is de beslistermijn met zes weken verlengd.

Volgens de gemeente kunnen er geen bezwaren worden ingediend tegen de verlenging. Zodra de beoordeling is afgerond, volgt een besluit over het al dan niet verlenen van de vergunning. Dit besluit wordt openbaar gemaakt via het digitale gemeenteblad.