Vergunning verleend voor evenement MomenTUm bij TU Eindhoven

Het evenement MomenTUm op de TU Eindhoven heeft een vergunning gekregen. Het vindt plaats op 24 en 25 september 2026.

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De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het evenement MomenTUm. Het evenement zal plaatsvinden op 24 en 25 september 2026 op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven.

Het betreft een zogenaamd B-evenement, waarvoor specifieke regels gelden. De vergunning is op 15 juli 2026 verleend door de sector Veiligheid en Handhaving. MomenTUm is een jaarlijks terugkerend evenement dat in Eindhoven georganiseerd wordt.