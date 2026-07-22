Bouwplaatsinrichting met bouwhekken bij Boslijster in Eindhoven

Er is een vergunning verleend voor het realiseren van een bouwplaatsinrichting, afgezet met bouwhekken, aan de Boslijster 1 in Eindhoven.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het gebruik van openbare ruimte voor een bouwplaatsinrichting van klasse C. Het besluit is op 20 juli 2026 verzonden door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven.

Bij de bouwplaats wordt de locatie afgebakend met bouwhekken. Het adres van de werkzaamheden is Boslijster 1, 5658CJ Eindhoven.