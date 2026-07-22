Advertentie
Bouwplaatsinrichting met bouwhekken bij Boslijster in Eindhoven
Vandaag om 09:51
Er is een vergunning verleend voor het realiseren van een bouwplaatsinrichting, afgezet met bouwhekken, aan de Boslijster 1 in Eindhoven.
De vergunning betreft het gebruik van openbare ruimte voor een bouwplaatsinrichting van klasse C. Het besluit is op 20 juli 2026 verzonden door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven.
Bij de bouwplaats wordt de locatie afgebakend met bouwhekken. Het adres van de werkzaamheden is Boslijster 1, 5658CJ Eindhoven.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie