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Tijdelijke verhuur woning Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven
Vandaag om 09:51
Er is een aanvraag ingediend voor tijdelijke verhuur van een woning aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan 369 in Eindhoven. Dit gebeurt volgens de regels van de Leegstandwet.
Op 18 juli 2026 is een aanvraag binnengekomen voor tijdelijke verhuur van een woning aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan 369 in Eindhoven. De aanvraag valt onder de Leegstandwet, een regeling die het mogelijk maakt om leegstaande woningen tijdelijk te verhuren.
Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006962. Het betreft een kennisgeving, wat betekent dat de aanvraag niet ter inzage ligt en er op dit moment geen bezwaarmogelijkheid is.
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