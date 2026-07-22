Tijdelijke verhuur woning Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor tijdelijke verhuur van een woning aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan 369 in Eindhoven. Dit gebeurt volgens de regels van de Leegstandwet.

Gevonden voor jou

Op 18 juli 2026 is een aanvraag binnengekomen voor tijdelijke verhuur van een woning aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan 369 in Eindhoven. De aanvraag valt onder de Leegstandwet, een regeling die het mogelijk maakt om leegstaande woningen tijdelijk te verhuren.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006962. Het betreft een kennisgeving, wat betekent dat de aanvraag niet ter inzage ligt en er op dit moment geen bezwaarmogelijkheid is.