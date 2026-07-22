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Vergunning verleend voor Shawty in Town in Eindhoven

Vandaag om 09:51

Het evenement Shawty in Town heeft een vergunning gekregen voor 22 en 23 augustus op het Begijnenhof in Eindhoven.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft op 13 juli 2026 de vergunning verleend voor het A-evenement Shawty in Town. Dit evenement vindt plaats op 22 en 23 augustus 2026 en wordt gehouden op het Begijnenhof.

Een A-evenement is een kleinschalig evenement met beperkte impact op de omgeving. De vergunning is afgegeven door de sector Veiligheid en Handhaving van de gemeente. Mocht je als direct betrokkene bezwaar willen maken tegen deze beslissing, dan kon dat binnen zes weken na de besluitdatum.

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