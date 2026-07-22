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Vergunningsaanvraag voor het kappen van een boom in Eindhoven
Vandaag om 09:51
Er is een aanvraag gedaan voor het kappen van een boom aan de Lijmbeekstraat 102 in Eindhoven. De vergunningaanvraag is op 18 juli 2026 ontvangen.
De gemeente Eindhoven heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het verwijderen van een boom aan de Lijmbeekstraat 102. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-006963.
De aanvraag is op 18 juli binnengekomen en wordt nu verwerkt. Er kan op dit moment nog geen bezwaar worden ingediend. De vergunning ligt niet ter inzage.
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