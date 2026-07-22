Nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen op Elburglaan in Eindhoven

Op de Elburglaan in Eindhoven zijn twee nieuwe algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aangewezen. Dit moet de toegankelijkheid van het natuurcentrum De Wielewaal verbeteren voor bezoekers met een mobiliteitsbeperking.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft besloten om twee gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen op de Elburglaan. Deze parkeerplaatsen komen in de directe buurt van de entree van natuurcentrum De Wielewaal. Het doel is om de openbare ruimte inclusiever te maken en het natuurcentrum beter bereikbaar te maken voor mensen die afhankelijk zijn van deze faciliteiten.

De parkeerplaatsen worden aangeduid met verkeersbord E6, zoals vastgelegd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Ook de politie Oost-Brabant heeft positief geadviseerd over deze maatregel. Het besluit is genomen op 20 juli 2026.