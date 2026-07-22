Winkels aan Leenderweg Eindhoven worden woningen

Op de Leenderweg 143A in Eindhoven zijn plannen ingediend om twee winkels om te vormen tot twee woningen. De aanvraag is op 20 juli 2026 ontvangen.

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De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen om twee winkels aan de Leenderweg 143A te legaliseren als woningen. Het gaat om een adres in postcodegebied 5614HM.

De aanvraag is op maandag 20 juli 2026 binnengekomen en wordt nu behandeld. Deze melding is uitsluitend ter kennisgeving en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.