Vergunning verleend voor Brainport FANzone in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor de Brainport FANzone op 2 en 8 augustus. Het evenement vindt plaats aan de Frederiklaan 10a.

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Op 20 juli heeft de gemeente Eindhoven besloten de vergunning te verlenen voor de Brainport FANzone. Het evenement is aangemerkt als een A-evenement, wat betekent dat het als een groot en belangrijk evenement wordt beschouwd.

De FANzone zal op 2 augustus en 8 augustus plaatsvinden aan de Frederiklaan 10a. Het gaat om een evenement dat wordt georganiseerd in het kader van Brainport, een initiatief dat de regio Eindhoven internationaal op de kaart zet.