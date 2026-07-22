Grond wordt toegepast aan de Trompet in Den Bosch

Er is een melding gedaan voor het toepassen van grond aan de Trompet in Den Bosch. Het gaat om een locatie zonder huisnummer, en de melding is op 1 mei 2026 ontvangen.

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Burgemeester en wethouders van Den Bosch hebben een melding ontvangen voor het toepassen van grond aan een locatie genaamd Trompet. Het toepassen van grond betekent dat iemand grond ergens gaat gebruiken of neerleggen, bijvoorbeeld om iets op te hogen of aan te leggen. Dit kan invloed hebben op de bodem en het milieu.

De melding heeft DSO-kenmerk 2026050100981 en zaaknummer Z/504656. Volgens de gemeente kan er geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.