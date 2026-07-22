Beslistermijn omgevingsvergunning Helmkruid verlengd

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan Helmkruid 17 met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het vervangen van kozijnen.

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Het college van burgemeester en wethouders in Asten heeft extra tijd nodig om een besluit te nemen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De vergunning betreft een bouwactiviteit aan Helmkruid 17, waar de kozijnen vervangen moeten worden. De aanvraag werd op 20 mei 2026 ingediend.

De verlenging van de termijn is uitsluitend een mededeling en er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt. Het verzoek heeft DSO-verzoeknummer 2026052001375 en zaaknummer Z-2026-009005.