Asbestsanering aan Mercuriusstraat in Asten goedgekeurd

De gemeente Asten heeft een sloopmelding geaccepteerd voor het verwijderen van asbest aan de Mercuriusstraat. Het gaat om een sanering die op 13 juli officieel is goedgekeurd.

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Op 3 juli 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van Asten een sloopmelding ontvangen met kenmerk 2026070300047. Deze melding, geregistreerd onder zaaknummer 07432024287744, is op 13 juli goedgekeurd.

De melding betreft een sanering waarbij asbest wordt verwijderd aan een pand op de Mercuriusstraat 27. Het accepteren van een sloopmelding is een formele stap, maar geen besluit volgens de Algemene wet bestuursrecht. Hierdoor is er geen mogelijkheid tot bezwaar, beroep of inzage in stukken via een formele procedure.

Heb je interesse in meer informatie? De locatie van de sanering kan bekeken worden via een kaart op de website van de gemeente Asten.