Opslag van diesel bij Keskesweg in Asten gemeld

Bij Keskesweg 11 in Asten heeft Joosten Winkelstellingen B.V. een melding gedaan van het opslaan van diesel en andere vloeistoffen in bovengrondse tanks. Ook gaat het om kleinschalig tanken van voertuigen.

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Het bedrijf Joosten Winkelstellingen B.V. heeft op 3 april en 6 juli 2026 meldingen ingediend bij de gemeente Asten. De activiteiten bestaan uit het opslaan van diesel en niet-brandbare vloeistoffen in bovengrondse opslagtanks. Daarnaast worden voertuigen, vliegtuigen en werktuigen kleinschalig getankt met vloeibare brandstoffen, tot maximaal 25 kubieke meter per jaar.

Deze meldingen vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en dienen als kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. De gemeente heeft zaaknummer Z-2026-006526 gekoppeld aan deze meldingen.