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Vergunningsaanvraag voor carport in Megen
Vandaag om 10:02
In Megen is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een carport aan de Molenstraat.
Burgemeester en wethouders van Megen hebben op 17 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de realisatie van een carport op het adres Molenstraat 9, 5366 BT.
De aanvraag heeft als kenmerk CLZ-00025337. Op dit moment is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend.
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