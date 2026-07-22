Oss stelt richtlijnen op voor maatschappelijke voorzieningen

De gemeente Oss heeft nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor maatschappelijke voorzieningen. Deze moeten helpen om bij toekomstige woningbouwprojecten voldoende ruimte te reserveren voor basisvoorzieningen zoals scholen, sportlocaties en gezondheidscentra. Het doel is om leefbare en samenhangende wijken te creëren.

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Met deze richtlijnen wil Oss ervoor zorgen dat maatschappelijke voorzieningen tijdig worden meegenomen in gebiedsontwikkeling. Dit is belangrijk omdat nieuwe woningen automatisch ook een behoefte aan voorzieningen met zich meebrengen. Denk hierbij aan basisscholen, kinderopvang, sportaccommodaties en wijkcentra. Deze voorzieningen spelen een cruciale rol in het versterken van sociale cohesie en het verbeteren van de leefbaarheid in wijken.

De richtlijnen zijn gebaseerd op landelijke normen en voorbeelden uit andere gemeenten, maar aangepast aan de specifieke situatie in Oss. De gemeente benadrukt dat het een startpunt is en dat er nog ruimte is voor verbetering. Begin 2027 volgt een evaluatie en mogelijke aanpassing van de richtlijnen. Ondertussen wordt gewerkt aan aanvullende plannen zoals een dashboard voor maatschappelijk vastgoed en integrale huisvestingsplannen.