Omgevingsvergunning aangevraagd voor industriepark-Oost Oss

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van industriepark-Oost.

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Op 25 juni 2026 heeft de gemeente Oss een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning is bedoeld voor de herontwikkeling van industriepark-Oost. Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend.

De aanvraag heeft het kenmerk CLZ-00024475. De stukken zijn in te zien, maar alleen op afspraak. Bezoeken kunnen plaatsvinden op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.