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Omgevingsvergunning aangevraagd voor Walplein 9-11 in Oss

Vandaag om 10:02

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor de locatie Walplein 9-11. De aanvraag werd ingediend op 17 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een verbouwing op het adres Walplein 9-11 in Oss. De gemeente heeft de aanvraag geregistreerd onder kenmerk CLZ-00025403. Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend.

De stukken die bij deze aanvraag horen, zijn in te zien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Hiervoor moet je een afspraak maken. Dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.

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