Wijziging evenementenvergunning voor kofferbakverkoop in Herpen

De gemeente Oss heeft de vergunning voor de kofferbakverkoop in Herpen gewijzigd. Het evenement vindt plaats op zes zondagen van april tot september 2026.

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De kofferbakverkoop in Herpen heeft een aangepaste evenementenvergunning gekregen. Het evenement wordt gehouden aan de St. Sebastianusstraat 2 op zes verschillende data: 26 april, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 30 augustus en 20 september 2026.

Het besluit over de wijziging werd genomen op 16 juli 2026 en verzonden op 20 juli 2026. De vergunning heeft als kenmerk CLZ-00025089. De gemeente Oss meldt met deze vergunning dat het evenement officieel is toegestaan.

De kofferbakverkoop is een zogenaamd A-evenement, wat betekent dat het om een kleinschalige activiteit gaat. Het evenement richt zich op het verkopen van spullen vanuit de kofferbak van auto’s.