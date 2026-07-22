Vergunning voor mantelwoning in Megen verleend

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een vergunning verleend voor een mantelwoning aan de Meerstraat in Megen. De vergunning is op 20 juli 2026 verstuurd.

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In Megen is toestemming gegeven voor het realiseren van een mantelwoning aan de Meerstraat 1. Een mantelwoning is een woning die speciaal bedoeld is om mantelzorg te kunnen bieden aan bijvoorbeeld een familielid.

De omgevingsvergunning is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Oss. Het kenmerk van de vergunning is CLZ-00022492. De officiële stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente.