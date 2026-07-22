Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning voor mantelwoning in Megen verleend

Vandaag om 10:02

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een vergunning verleend voor een mantelwoning aan de Meerstraat in Megen. De vergunning is op 20 juli 2026 verstuurd.

Gevonden voor jou

In Megen is toestemming gegeven voor het realiseren van een mantelwoning aan de Meerstraat 1. Een mantelwoning is een woning die speciaal bedoeld is om mantelzorg te kunnen bieden aan bijvoorbeeld een familielid.

De omgevingsvergunning is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Oss. Het kenmerk van de vergunning is CLZ-00022492. De officiële stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Oss

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.