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Constructiewijziging aangevraagd voor locatie Kraanven in Leende
Vandaag om 10:05
Voor Kraanven 3 in Leende is een vergunning aangevraagd voor een bouwtechnische wijziging. De gemeente ontving de aanvraag op 17 juli.
Op 17 juli 2026 heeft de gemeente een vergunningsaanvraag ontvangen voor Kraanven 3 in Leende. Het gaat om een technische bouwactiviteit, oftewel een constructiewijziging. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 505627.
De melding betreft uitsluitend de ontvangst van de aanvraag. De plannen zijn niet openbaar en er kan niet formeel op gereageerd worden.
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