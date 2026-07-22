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Vijf platanen in Veghel mogelijk gekapt
Vandaag om 10:07
De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen om vijf platanen te kappen aan de Van Speijkstraat in Veghel. De bomen zouden ook volledig worden verwijderd door het frezen van de stobben.
Op 20 juli 2026 is bij de gemeente Meierijstad een aanvraag binnengekomen voor het kappen van vijf platanen aan de Van Speijkstraat 40 in Veghel. Deze bomen zouden niet alleen worden gekapt, maar ook volledig worden verwijderd door het frezen van de stobben.
De aanvraag wordt behandeld volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken maakt de gemeente een beslissing, tenzij de termijn wordt verlengd of er aanvullende informatie nodig is van de aanvrager. Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3525.
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