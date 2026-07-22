Navigatie overslaan
Ontdek

Vijf platanen in Veghel mogelijk gekapt

Vandaag om 10:07

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen om vijf platanen te kappen aan de Van Speijkstraat in Veghel. De bomen zouden ook volledig worden verwijderd door het frezen van de stobben.

Gevonden voor jou

Op 20 juli 2026 is bij de gemeente Meierijstad een aanvraag binnengekomen voor het kappen van vijf platanen aan de Van Speijkstraat 40 in Veghel. Deze bomen zouden niet alleen worden gekapt, maar ook volledig worden verwijderd door het frezen van de stobben.

De aanvraag wordt behandeld volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken maakt de gemeente een beslissing, tenzij de termijn wordt verlengd of er aanvullende informatie nodig is van de aanvrager. Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3525.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Meierijstad

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.