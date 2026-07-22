Veehouderij in Erp vraagt omgevingsvergunning aan

In Erp is een aanvraag gedaan voor het wijzigen van een veehouderij aan Veluwe 15.

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Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben een aanvraag ontvangen om een veehouderij aan Veluwe 15 in Erp te wijzigen. De aanvraag werd ingediend op 17 juli 2026 en heeft zaaknummer Z/511222.

In deze fase is het nog niet mogelijk om op de aanvraag te reageren. De gemeente beoordeelt eerst of de aanvraag compleet en in lijn met de regels is.