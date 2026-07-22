Vergunningsaanvraag voor inrit en parkeerplaats in Veghel

Op de Vondelstraat in Veghel is een aanvraag ingediend voor een eigen inrit en parkeerplaats. De gemeente Meierijstad heeft deze aanvraag op 20 juli ontvangen en beoordeelt deze volgens de gebruikelijke procedure.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het maken van een inrit en parkeerplaats bij een woning op Vondelstraat 18. Meierijstad behandelt dit volgens de standaard procedure, waarbij de gemeente binnen acht weken na ontvangst een besluit neemt. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd.

Het zaaknummer van de aanvraag is OW-2026-3539. Bij alle correspondentie over deze aanvraag vraagt de gemeente om dit nummer te vermelden.