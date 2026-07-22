Meierijstad staat bedrijfsgebouw toe op Rijkerbeek in Erp

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor een wijziging naar bedrijfskavel en het gebruik van een bedrijfsgebouw aan Rijkerbeek 2 in Erp. Het besluit is op 20 juli 2026 verzonden.

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Het gaat om een omgevingsvergunning waarmee afgeweken wordt van de regels in het omgevingsplan. Hierdoor mag het terrein aan Rijkerbeek 2 in Erp worden aangepast naar een bedrijfskavel en wordt het bedrijfsgebouw officieel in gebruik genomen.

De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2341. Het besluit is op 20 juli 2026 verzonden. Voor vragen over het besluit kun je contact opnemen met de gemeente Meierijstad via het algemene e-mailadres.