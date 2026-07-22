Dakkapel gepland aan Gravenstraat in Geldrop

Er is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning om een dakkapel te plaatsen in het voordakvlak van een woning aan de Gravenstraat 32 in Geldrop. De gemeente heeft de aanvraag op 17 juli ontvangen.

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De eigenaar van het pand aan de Gravenstraat 32 in Geldrop wil het huis uitbreiden met een dakkapel aan de voorkant van het dak. Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning die vorige week, op 17 juli, door de gemeente is ontvangen.

Belanghebbenden kunnen op dit moment nog geen bezwaar maken. Dit wordt pas mogelijk zodra de gemeente een besluit over de vergunning heeft genomen.