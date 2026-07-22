Grond of baggerspecie toegepast aan Lapdijk in Moerdijk

In Moerdijk is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie aan de Lapdijk. Het gaat om een activiteit die invloed heeft op de bodem en het milieu.

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De gemeente Moerdijk heeft op maandag 20 juli 2026 een melding afgehandeld over het toepassen van grond of baggerspecie aan de Lapdijk. Dit betekent dat er grond of baggerslib wordt gebruikt of neergelegd, bijvoorbeeld om iets op te hogen of aan te leggen.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00019066 en heeft DSO-kenmerk 2026071500537. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.