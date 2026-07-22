Advertentie
Woning aan Voirt 34 in Nuenen krijgt mogelijk een verbouwing
Vandaag om 10:13
In Nuenen is een aanvraag gedaan voor het verbouwen van een woning aan Voirt 34. De gemeente ontving de aanvraag op 17 juli 2026.
De aanvraag betreft het verbouwen van een woning aan Voirt 34 in Nuenen. Burgemeester en wethouders van de gemeente hebben dit op 17 juli ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 08203795950.
De stukken zijn vanaf vandaag digitaal beschikbaar. Bezwaar maken tegen de aanvraag is nu nog niet mogelijk. Dat kan pas als de omgevingsvergunning daadwerkelijk wordt verleend.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie