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Woning aan Voirt 34 in Nuenen krijgt mogelijk een verbouwing

Vandaag om 10:13

In Nuenen is een aanvraag gedaan voor het verbouwen van een woning aan Voirt 34. De gemeente ontving de aanvraag op 17 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het verbouwen van een woning aan Voirt 34 in Nuenen. Burgemeester en wethouders van de gemeente hebben dit op 17 juli ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 08203795950.

De stukken zijn vanaf vandaag digitaal beschikbaar. Bezwaar maken tegen de aanvraag is nu nog niet mogelijk. Dat kan pas als de omgevingsvergunning daadwerkelijk wordt verleend.

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