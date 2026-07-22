Vergunning aangevraagd voor verbouwing bedrijfspand in Veen

De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een bedrijfspand aan de Veensesteeg in Veen te verbouwen. Het besluit over de aanvraag volgt uiterlijk op 7 september.

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De vergunning is aangevraagd voor het pand aan Veensesteeg 18 in Veen. De aanvraag is op 13 juli 2026 ingediend bij de gemeente Altena. Het gaat om een omgevingsvergunning, die nodig is bij bouw- of verbouwplannen.

De gemeente laat weten dat het besluit over deze aanvraag waarschijnlijk voor 7 september 2026 wordt genomen. Als de vergunning wordt verleend, komt er een nieuw bericht waarin alle documenten met informatie over de vergunning beschikbaar zijn.

Inwoners die meer willen weten over de aanvraag, kunnen deze alvast bekijken via een informatieverzoek bij de gemeente Altena. Het is op dit moment nog niet mogelijk om officieel te reageren.